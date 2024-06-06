İsrail askerleri Batı Şeria'da bir günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte Batı Şeria'nın Kalkilya başta olmak üzere Ramallah, Nablus, El Halil kentleri ile Doğu Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu ikisi kadın 60 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 100'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, dün akşam ve sabah saatlerinde gözaltına alınanların sayısının, yılbaşından bu yana kaydedilen günlük en yüksek gözaltı sayısı olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 243 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 36 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 115 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 586'ya, yaralı sayısının 83 bin 74'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının neden olduğu büyük yıkımın, Gazze'de "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği" açıklandı.

Gerçekleşen saldırılar sonucu yaklaşık 65 kanalizasyon pompasının durmasına ve yaklaşık 70 kilometre kanalizasyonun tahrip olmasına neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.