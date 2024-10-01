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Dünya
AA 01.10.2024 02:54

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattığı sıralarda, Suriye'nin başkenti Şam'a da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin Şam'ın Mezze bölgesinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, düşman hedeflerine karşılık verdiği belirtildi.

 



Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, dün de İsrail'e ait hava araçlarının Şam’ın güneyindeki çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail: Lübnan'a karadan saldırı başladı
İsrail: Lübnan'a karadan saldırı başladı

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