İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin Şam'ın Mezze bölgesinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, düşman hedeflerine karşılık verdiği belirtildi.

"Aynı anda Beyrut’un, Şam’ın ve Bağdat’ın vurulduğu anlar görmeye başladık. 3 ülke, 3 başkent ve bunların hepsi çok kritik yerler."



Coşkun Başbuğ – Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi pic.twitter.com/TGRhGJUUQW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2024





Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, dün de İsrail'e ait hava araçlarının Şam’ın güneyindeki çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etmişti.



İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.