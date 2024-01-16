İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri Dahduh, tedavi için Katar’a gidiyor

Mısır’ın Al-Qahera News televizyonunun haberinde, “Mısırlı yetkililer, gazeteci Dahduh'u Gazze Şeridi'nden ülkeye (Mısır) getirmeyi başardı.” denildi.

Öte yandan Mısır Gazeteciler Sendikası Başkanı Halid el-Belşi, yaptığı yazılı açıklamada, “Meslektaşımız Vail ed-Dahduh'un Mısır'a girişini kolaylaştırarak sendikanın talebine yanıt veren Mısır devletine ve yetkili makamlara teşekkür ederiz.” dedi.

Belşi, Refah Sınır Kapısının Mısır tarafına geçen Dahduh ile iletişime geçebildiğini belirterek, Filistinli gazetecinin Mısırlı gazetecilere ve Mısır Gazeteciler Sendikası’na kendisine ve Filistin davasına desteğinden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Belşi ayrıca, Dahduh’un tedavisine Katar’da devam edeceğini kaydetti.

Dahduh’un Mısır tarafına geçtiğine ilişkin Mısır makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır Gazeteciler Sendikası, daha önce, Dahduh'a “düşmanın karşısında kararlı duruşu” nedeniyle “2024 Basın Özgürlüğü Ödülü” vereceğini duyurmuştu.

Sendika Başkanı Belşi de, dün yaptığı açıklamada, Dahduh'un, UNESCO tarafından verilen Uluslararası Cesaret Ödülü'ne aday gösterilmesi için dosya hazırladıklarını belirtmişti.

Filistinli gazeteci Dahduh, aile fertleri ve yakın akrabaları ile beraber çalıştığı çok sayıda insanı İsrail saldırılarında kaybetmesine rağmen televizyon ekranında İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını anlatmaya devam etmesiyle dikkat çekiyordu.

Dahduh Gazze’de sembol isimlerden biri oldu

İsrail'in saldırılarında her şeye rağmen görevini yapmaya devam eden Gazzeli gazetecilerden biri ve sembol haline gelen Al Jazeera muhabiri Dahduh, ilk olarak 25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetti.

Eşi ve çocuklarının öldürüldüğü saldırının üzerinden saatler geçmesine rağmen Dahduh, görevine devam ederek bölgedeki saldırıları aktarmayı sürdürdü.

Dahduh, 15 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda elinden ve karnından yaralandı, kameramanı Samir Ebu Dakka ise yaşamını yitirdi.

Yaralı olmasına rağmen görevine devam eden Dahduh, 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza ed-Dahduh'u kaybetti.

Dahduh, oğlu Hamza'nın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, bedeli ne olursa olsun Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmayı sürdüreceklerini söyledi.