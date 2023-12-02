Parçalı Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.12.2023 00:45

İsrail Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi

İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım tırlarının girişini engellediği belirtildi.

İsrail Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişini engelledi
[Fotograf: Reuters]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistin Kızılayı dahil, Refah Sınır Kapısı'nda faaliyet gösteren tüm kuruluşlara yaptığı duyuruyla ilgili bilgi verildi.

İsrail'in, 1 Aralık'tan itibaren "bir sonraki emre kadar" Mısır'dan Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyeceğini bildirdiği ve Filistin tarafındaki yardım tırlarının da en kısa sürede burayı terk etmesini istediği aktarılan açıklamada, bunun Filistinlilerin sıkıntılarını ve bunları gidermek için çalışan yardım kuruluşlarının karşılaştığı zorlukları artıracağı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün uzatılmıştı.

Hamas, geçici ateşkesin, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu 1 Aralık'ta geçici ateşkesin sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail medyası: İsrail otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:48
Uşak'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
01:44
Bursa'da 49 firari hükümlü yakalandı
01:42
Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın paniği
01:01
Gazze'deki hükümet: 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp
01:01
Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
00:59
UNICEF: Bu çocuklara karşı yürütülen bir savaş
AP önünde Filistin'e destek gösterisi
AP önünde Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ