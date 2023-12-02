Parçalı Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.12.2023 00:10

İsrail basını: Hamas İsrail'i 'mükemmel' bir şekilde oyuna getirdi

İsrail basını, Hamas'ın 7 Ekim öncesinde İsrail'i "mükemmel bir şekilde oyuna getirdiğini" öne sürdü.

İsrail basını: Hamas İsrail'i 'mükemmel' bir şekilde oyuna getirdi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

The Jerusalem Post gazetesinin ismini açıklamadığı bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ile Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın, İsrail istihbaratının kendilerini takip ettiğini bildiği ve kendi aralarında mesaj aktarımı için gizli yöntemler kullandığı belirtildi.

İsrail ordusundan ekiplerin 2018'de "Hamas'ın kalesi olan" mekanlara dinleme cihazları yerleştirdiği aktarılan haberde, İsrail'in, dinleme yaptığını zannettiği sırada Hamas'ın bunları çoktan ortaya çıkarıp söktüğü kaydedildi.

"Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi"

Haberde, Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın bunun farkına varmadığı aksi takdirde (7 Ekim'de) sınırı korumasız bırakmalarının mümkün olmadığı dile getirildi.

Hamas'ın, 7 Ekim'de Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşim birimlerinden içeri girmek için hassas bir hazırlık yaparak, "İsrail'i mükemmel bir şekilde" oyuna getirdiği ifade edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlemişti.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Hamas Gazze
Sıradaki Haber
ABD'de senatörler Çin'de artan solunum yolu hastalıkları hakkında Biden'ı uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:48
Uşak'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
01:44
Bursa'da 49 firari hükümlü yakalandı
01:42
Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın paniği
01:01
Gazze'deki hükümet: 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp
01:01
Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
00:59
UNICEF: Bu çocuklara karşı yürütülen bir savaş
AP önünde Filistin'e destek gösterisi
AP önünde Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ