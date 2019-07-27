İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentine bağlı Arara beldesinin girişinde gösteri İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail’in "ayrımcı ve ırkçı" politikalarına dikkat çeken göstericiler, üzerinde "inşaya evet yıkıma hayır", "İsrail’in planı etnik temizliktir", "Yıkım insanlık suçudur" ve benzeri sloganlar yazılı dövizler taşıdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Arara beldesinde İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine yönelik izlediği yıkım politikasını protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisinin fiziki müdahalede bulunduğu ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktaran görgü tanıkları, iki göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan gösteriye katılan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsilen İsrail meclisinde milletvekili olan Yusuf Cebbarin de sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Arara beldesi girişinde düzenledikleri barışçıl gösterilerine müdahale ettiğine vurgu yaparak tepki gösterdi.

İsrail’deki Filistinlilerin kurduğu partilere meydanlara çıkma çağrısında bulunan Cebbarin, İsrail’in "baskı ve sindirme politikalarına" rağmen mücadelelerini sürdüreceklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yıkım politikası ile polis şiddeti, aynı madalyonun iki yüzüdür. O da Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalardır. Bu politikalar evlerimizi, topraklarımızı ve toplumsal mücadele hakkımızı hedef alıyor."

Kaynak: AA