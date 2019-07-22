İsrail Yüksek Mahkemesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ve 100'e yakın dairenin içinde yer aldığı 16 binanın yıkımının durdurulması için yapılan başvuruyu reddetmesinin ardından, sabah saatlerinde yüzlerce İsrailli asker Filistinlileri evlerinden zorla çıkardı.

İsrail polisi eşliğinde, işgal atındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinin Vadi el-Hummus Mahallesi'nde bulunan ve bazıları inşa halindeki 16 binanın yıkılmasına başlandı.

Evlerinden çıkarılan bazı Filistinlilerin baygınlık geçirdikleri görüldü.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 18 Haziran'da söz konusu binaların Ayrım (Utanç) Duvarı’nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine binalarını yıkmaları için 1 ay süre tanımıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısını yapıyor.

Kaynak: Arab48