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Dünya
TRT Haber 28.06.2024 13:41

İsrail polisi TRT Haber ekibine müdahale etti

İsrail, işgal ettiği Doğu Kudüs'te Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemlerini bu cuma da sürdürdü. İsrail polisi Filistinlilere yönelik engellemeleri görüntülemek isteyen TRT Haber ekibine de müdahale etti.

İsrail polisi TRT Haber ekibine müdahale etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Keyfi uygulamalarla Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyen işgalci İsrail güçleri
o anları haber yapan TRT Haber ekibine de müdahalede bulundu.

İsrail polisi, çekim sırasında TRT Haber kamerasını iterek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda konuşlanan TRT Haber ve Anadolu Ajansı ekiplerini alandan zorla uzaklaştırdı.

 

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere sert müdahalede bulunarak üzerlerini aradığı anlar da canlı yayında TRT kamerasına yansıdı.

İsrail polisi bir kez daha cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'nın çevresinde kontrol noktaları kurdu.

İsrailli işgalciler de, neredeyse her gün Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Bu baskınlarda zaman zaman İsrailli üst düzey siyasetçiler de yer alıyor. 

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması TRT Mescid-i Aksa
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