İsrail polisi TRT Haber ekibine müdahale etti

Keyfi uygulamalarla Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyen işgalci İsrail güçleri

o anları haber yapan TRT Haber ekibine de müdahalede bulundu.

İsrail polisi, çekim sırasında TRT Haber kamerasını iterek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda konuşlanan TRT Haber ve Anadolu Ajansı ekiplerini alandan zorla uzaklaştırdı.

İsrail polisinden TRT ekibine müdahale…



“İsrail işgal güçleri, keyfi bir şekilde Mescid-i Aksa’ya gelen yüzlerce kişiyi ite kaka geri çevirdiler. Biz basın mensupları da oradan uzaklaştırıldık.”



Mücahit Aydemir - TRT Haber Kudüs Muhabiri pic.twitter.com/TVtfzGvQgq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2024

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere sert müdahalede bulunarak üzerlerini aradığı anlar da canlı yayında TRT kamerasına yansıdı.

İsrail polisi bir kez daha cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'nın çevresinde kontrol noktaları kurdu.

İsrailli işgalciler de, neredeyse her gün Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Bu baskınlarda zaman zaman İsrailli üst düzey siyasetçiler de yer alıyor.