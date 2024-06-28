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Dünya
AA 28.06.2024 11:47

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in, çalışanlarımızı hedef alması savaş suçu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda çalışanlarını hedef almasının, "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in, çalışanlarımızı hedef alması savaş suçu

Sivil Savunma Müdürü Rami el-Ayidi, yaptığı yazılı açıklamada, birime ait merkezin dün akşam İsrail savaş uçaklarınca doğrudan vurulmasına tepki gösterdi.

"İsrail işgal güçlerinin, sivil savunma birimi çalışanlarını hedef alması savaş suçudur. Uluslararası toplumdan İsrail'in açık hedefi haline gelen Gazze'deki çalışanlarımıza koruma sağlamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanan Ayidi, İsrail'in sivil savunma çalışanlarını görevleri sırasında direkt hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu saldırının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Bureyc merkezinde sivil savunma birimine ait karargahın İsrail savaş uçaklarınca doğrudan vurulduğu belirtilmiş; saldırıda sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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