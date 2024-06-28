"Çöp balonu savaşları" ilk değil: Sınır çatışmalarının tarihe geçen örnekleri

Kuzey Kore, lideri Kim Jong Un'a yönelik muhaliflerin kuzeye broşür göndermesine misilleme olarak mayıs ayından bu yana Güney Kore'ye bin 500'den fazla atık taşıyan balon gönderdi.

Yetkililer, bu balonlarla gönderilen çöp torbalarının bazılarında insan dışkısından kaynaklanan parazitlerin bulunduğunu belirtti. Balonlardaki paketler analiz edildiğinde yuvarlak kurtlar, kırbaç kurtları ve sivrikuyruk gibi parazitler tespit edildi.

Aslında Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye çöp dolu balonlar göndermesi, sınır çatışmalarında kullanılan yaratıcı ve bazen tuhaf taktiklerin tarihsel örneklerinden biri. Öyle ki, tarihte benzer ilginç sınır mücadelelerine dair birçok örnek bulunuyor.

Hasta cesetler biyolojik savaşın ilk örnekleriydi

Orta Çağ'da kuşatmalar sırasında düşman kalelerine hastalık yaymak amacıyla hastalıklı cesetlerin fırlatılması, o dönemin en sık kullanılan taktiklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

[Görsel: Getty İmages]

Özellikle 14. yüzyılda Ceneviz kenti Kaffa'nın kuşatılması sırasında Moğol ordusu, veba taşıyan cesetleri mancınıkla şehre fırlatarak salgını yaymış. Moğolların bu sayede şehrin teslim olmasını sağladığı söyleniyor.

Bu yöntem, biyolojik savaşın erken örneklerinden biri olarak da tarihte yerini alıyor.

Vietnam Savaşı: Propaganda Yayınları

Sosyal medyayla farklı şekillere bürünen propoganda yöntemleri, tarihte de çeşitli zamanlarda kullanılmış bir strateji.

Örneğin, Vietnam Savaşı sırasında, ABD ve Viet Kong güçleri birbirlerine karşı yoğun propaganda yayınları ve broşürler kullanarak psikolojik savaş taktiği kullanmış.

Bu yayınlar, karşı tarafın moralini bozmak ve savaşa devam etme isteklerini kırmak için tasarlanmış. Zaman zaman düşman askerlerini aşağılayan ve tiksindiren içeriklerin de bu materyaller arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bu, savaşın psikolojik boyutunu gözler önüne seren önemli bir taktik olarak kabul ediliyor.

Düşman askerlerine gönderilen kötü nesneler

Yaklaşık on milyon askerin öldüğü Birinci Dünya Savaşı sırasında da sadece silah değil farklı taktikler de kullanıldı.

Özellikle düşman siperlerine gönderilen bazı mektupların içine dışkı konulması, psikolojik savaşın da yapıldığını gösteriyor.

Zira, bu gibi eylemlerin, askerlerin moralini bozmak ve düşmanı küçümsemek amacıyla yapılan bir taktik olduğu biliniyor.

Hava balonu operasyonları

Finlandiya ve Sovyetler Birliği sınırında ise yine hava balonlarıyla propaganda faaliyetleri yürütülmüş. Finlandiya zaman zaman Sovyetler Birliği'ne propaganda broşürleri içeren hava balonları göndermiş.

Bu balonlar, Sovyet vatandaşlarını kendi rejimlerine karşı kışkırtmak için kullanılmış. Bu tür propaganda faaliyetlerinin özellikle Kış Savaşı (1939-1940) sırasında yaygın olduğu belirtiliyor.

Öyle ki Finler, bu balonlarla Sovyet askerlerine, Stalin'e karşı gelmeleri ve silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyordu. Ancak, bu çabaların genellikle Sovyet askerleri üzerinde sınırlı etkisi olduğu söyleniyor.

Koreliler arasında yüksek sesli propaganda

Sadece çöp balonları değil, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında başka sınır çatışması örnekleri de var.

Örneğin, Güney Kore ve Kuzey Kore sınırında, her iki taraf da yüksek sesle propaganda yayınları yaparak rahatsızlık verme eylemlerinde de bulunuyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin rejimini eleştiren mesajlar ve K-pop müziği yayınlarken, Kuzey Kore ise kendi propagandasını yaymak için yüksek sesle yayınlar yapabiliyor.

Hindistan ve Pakistan sınırı da hareketli

Hindistan ve Pakistan sınırı hala gerilimlerin ve çatışmaların olduğu bir bölge. Özellikle sınırdaki çiftçiler arasında zaman zaman sabotaj faaliyetleri yaşanıyor.

Öyle ki, çiftçiler, sarımsak tarlalarına zarar vermek amacıyla birbirlerinin arazilerine koku bombaları ve atıklar atabiliyor. Bu eylemlerin, tarım alanlarını sabote etmek ve düşman çiftçilerin moralini bozmak için yapıldığı görülüyor.

Gizli çekişme: Wagah Askeri Törenleri

Öte yandan yine aynı ülkelerin başka bir sınır bölgesinde çok daha enteresan bir durum var.

Hindistan ve Pakistan arasındaki sınırda gerçekleşen Wagah Askeri Törenleri, iki ülke arasındaki gizli çekişmenin en bariz ve etkileyici göstergelerinden biri.

Her gün Wagah sınır kapısında düzenlenen bu törenler, her iki ülkenin askerlerinin senkronize bir şekilde yürüyüş yaparak ve bayrak indirerek sergiledikleri görkemli bir gösteriyi içeriyor.

Tören sırasında, Hindistan ve Pakistan askerleri arasındaki rekabet, dramatik ayak sesleri, sert bakışlar ve enerjik hareketlerle dikkati çekiyor.