İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Farklı noktalarda demir bariyerler kuran İsrail polisi, gençlerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Polis, özellikle Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesinde çok sayıda Filistinli gence copla müdahale ederek, Mescid-i Aksa'nın kapılarına yaklaşmalarını engelledi.

İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazını kıldı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.