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Dünya
AA 09.04.2023 07:54

İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
[Fotograf: Reuters]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Farklı noktalarda demir bariyerler kuran İsrail polisi, gençlerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. 

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Polis, özellikle Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesinde çok sayıda Filistinli gence copla müdahale ederek, Mescid-i Aksa'nın kapılarına yaklaşmalarını engelledi.

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İsrail polisinin gruba müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazını kıldı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

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