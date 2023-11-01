Dünya
TRT Haber
01.11.2023 22:25
İsrail polisi, Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Yahudilere saldırdı
İsrail katliamına Yahudilerden de tepki geliyor. Siyonizm karşıtı Yahudilerin protestosuna müdahale eden İsrail polisi önüne gelene saldırdı.
İşgal altındaki Batı Kudüs, İsrail polisinin şiddetine sahne oldu.
Siyonizm karşıtı Yahudi mahallesine Filistin bayraklarını indirmek için baskın düzenlendi.
Filistin'deki katliama tepki gösteren Yahudiler, İsrail polisinin acımasız şiddetine maruz kaldı. Polis önüne gelene saldırdı.