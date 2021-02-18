Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yazılı açıklama yaptı. İsrail polisinin Filistinlilere Harem-i Şerif’te saldırdığı belirtildi.

Polisler saldırının ardından 5 kişi gözaltına aldı. İsrail polisinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Vakiıflar İdaresi, 50 fanatik Yahudi’nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı.