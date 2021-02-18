Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi 5 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yazılı açıklama yaptı. İsrail polisinin Filistinlilere Harem-i Şerif’te saldırdığı belirtildi.
Polisler saldırının ardından 5 kişi gözaltına aldı. İsrail polisinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Vakiıflar İdaresi, 50 fanatik Yahudi’nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Kudüs
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