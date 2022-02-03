İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail "benzeri görülmemiş bir adımla" bir Amerikan askeri yetkilisinin hava kuvvetleri eğitimine gözlemci olarak katılmasına izin vererek, bir kısmı İran'da yer alan "uzun menzilli" hedeflere yönelik bir saldırının uygulanmasını simüle etti.

Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen "gizli" tatbikata onlarca savaş uçağı katıldı. Tatbikat, havada yakıt ikmali, uzun menzilli bir hedefe saldırma ve karadan havaya füzelerle mücadele gibi çeşitli senaryoları içerdi.

Haberde, söz konusu tatbikatın, İran'ın nükleer programıyla ilgili Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelerin son aşamaları ışığında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett 1 Şubat'ta, ülkesinin lazerli hava savunma sisteminin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini söylemişti.

Bennett, "Eğer bir füze birkaç dolara mal olan bir elektrik akımıyla önlenebilirse, İran'ın sınırımıza kurduğu ateş çemberi fiilen etkisiz hale gelecektir." ifadesini kullanmıştı.

İran'a ait insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gören İsrail, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeye çalışıyor.