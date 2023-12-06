Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2023 09:46

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 250 yere hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 250 yerin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 250 yere hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte yaklaşık 250 yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi

Vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait “hedefler” olduğu iddia edildi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Alman vatandaşlığı için 'İsrail'e destek' şartı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 16 bin 248'e yükseldi
10:41
Kapıkule'de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
10:27
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi
10:25
Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar
10:25
İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon
10:26
İETT otobüsünde biber gazı sıktı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ