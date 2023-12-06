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Dünya
AA 06.12.2023 07:06

Gazze Şeridi'ne saldırılar gece boyunca sürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'ne saldırılar gece boyunca sürdü
[Fotoğraf: AP Arşiv]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda iki evi bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail ordusu topçu atışlarıyla Gazze kentinde et-Tuffah, ed-Derec ve eş-Şücaiyye mahallelerini, Han Yunus’un doğusunda da el-Fuhari, Huzaa ve Absan bölgelerini vurdu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nı merkezine fosfor bombalarıyla yoğun bir şekilde saldırdı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının enkaz altında kaldığını ve onları enkazdan çıkarmanın zor olduğunu belirtti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nde aralarında doktor ve ambulans görevlilerinin de bulunduğu 35 sağlık çalışanını alıkoydu. ​​​​​​​

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