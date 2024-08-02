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Dünya
AA 02.08.2024 09:33

İsrail ordusu saldırılarını sivillerin sığındığı okullara yoğunlaştırdı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarını yerinden edilmiş on binlerce sivilin sığındığı okullara "dikkat çekici derecede" yoğunlaştırdığını açıkladı.

İsrail ordusu saldırılarını sivillerin sığındığı okullara yoğunlaştırdı
[Fotograf: AA]

Hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun "güvenli" alanlar olarak ilan ettiği bölgelere dair iddiaları boşa çıktı.

"İsrail ordusu, bombardımanlarını yerinden edilmiş on binlerce sivilin sığındığı okullara dikkat çekici derecede yoğunlaştırmış durumda." ifadelerine yer verilen açıklamaya göre, İsrail ordusu ABD'nin desteğiyle Filistinlilere yönelik işlediği "sistematik katliamlara" devam ediyor.

İsrail ordusunun saldırılarında sağlık sistemini de hedef aldığı vurgulanırken, saldırıların sağlık ekiplerinin üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna işaret edildi.

Filistinlilerin temiz su, gıda, tıbbi malzeme ve yakıt eksikliği ile yaralı ve hastaların sınır kapılarından tahliyesine izin verilmemesi sonucu felaket seviyesine ulaşan insani koşulların gölgesinde hayatta kalmaya çalıştığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 15 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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