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Dünya
AA 02.08.2024 07:22

İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki iki evi hedef aldığı hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ebu Haşim ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sivil Savunmadan yapılan başka bir açıklamada, İsrail'in Gazze kent merkezinin güneyinde Zeytun bölgesinde Sevafiri ailesine ait evi bombalaması sonucu bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yoğun şekilde hava ve kara saldırıları düzenlediğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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