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Dünya
AA 12.06.2024 12:54

İsrail ordusu, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar düzenliyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Şabura Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar düzenlerken, kampta Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar düzenliyor

İsrail ordusu, Refah kentinin merkezinde bulunan Şabura Kampı'nı yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı, kampta çok sayıda evin bulunduğu bir bölgeyi bombaladı.

Çoğu sakininin terk etmek zorunda kaldığı kampta İsrail ordusunun hedef aldığı yerlerden yoğun dumanlar yükseliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait araçlar Philadelphia Koridoru'ndan Refah kentinin merkezine doğru gelerek Şabura Kampı'nı neredeyse kuşatma altına aldı.

Kampta, İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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