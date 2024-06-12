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Dünya
AA 12.06.2024 12:00

İsrail, Filistinlilerin vergilerine bir kez daha el koyuyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Tel Aviv'in Filistin yönetimine aktarılmak üzere toplanan vergi fonundan kesinti yapma kararı aldı. Kesilen tutar, İsrailli ailelere aktarılacak. Bu kararla birlikte İsrail, yaklaşık iki yıldır yaptığı gibi Filistinlilerin vergilerine bir kez daha el koymuş oldu.

İsrail, Filistinlilerin vergilerine bir kez daha el koyuyor
[Fotograf: Reuters]

İsrail yeni bir skandala daha imza atıyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlilerin hakkı olan vergi fonundan kesinti yapma kararı aldı.

Söz konusu miktar 35 milyon dolar. Kesinti yapılan tutar, savaşta ölen İsraillilerin ailelerine aktarılacak.

İsrail yaklaşık iki yıldır Filistin vergi fonunda kesinti yapıyor. Bu uygulama 7 Ekim saldırılarının ardından daha da hızlandı.

İsrail Bakanlar Kurulu geçen Kasım ayında Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyordu.

Aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.
 

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