Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenlendi. İsrail güçleri, kentteki Eski Şehir'i abluka altına alarak, giriş çıkışları kapattı.

Bölgedeki Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı ve silah sesleri duyuldu.

Filistin'de kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran ve Eski Şehir'de ortaya çıkan grup, dün İsrail'in herhangi bir saldırısına karşı teyakkuzda olduklarını duyurmuştu.

İsrail son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Bu nedenle Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.