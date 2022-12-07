Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 07:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso'da altın madeninde heyelan: 4 ölü
[Reuters (Arşiv)]
Burkina Faso'nun batısındaki küçük ölçekli kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Burkina Faso Haber Ajansının (AIB) haberine göre, Tuy kentinde kaçak çalıştırılan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
Olayda yaşları 18 ile 24 arası değişen 4 kişi hayatını kaybetti.
Madenin bir süre önce güvenlik riski nedeniyle kapatıldığı ancak kaçak yollarla çalıştırıldığı öğrenildi.
Ekimde de kuzeydeki Namentenga eyaletinde bulunan kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 27 kişi ölmüştü.
Etiketler: Burkina Faso
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