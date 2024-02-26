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Dünya
AA 26.02.2024 13:31

İsrail ordusu Lübnan'ın Baalbek vilayetindeki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek vilayetindeki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu Lübnan'ın Baalbek vilayetindeki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait hava araçları Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde de İsrail'in Baalbek'te bazı depoları vurduğu ve saldırı noktasında büyük yıkımın meydana geldiği ifade edildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde, hedef alınan depoların tamamen yıkıldığı ve bölgedeki birçok aracın büyük hasar gördüğü yer alıyor.

Ayrıca saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İsrail ordusu, Hizbullah Hareketi ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana ilk defa ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait Baalbek vilayetindeki hedefleri vuruyor.

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