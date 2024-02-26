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Dünya
AA 26.02.2024 11:53

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 90 artarak 29 bin 782'ye yükseldi.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 143 günden bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 10 aileye karşı gerçekleştirdiği katliam sonucu 90 kişinin öldürüldüğü, 164 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 782'ye, yaralı sayısının da 70 bin 43'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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