İsrail ordusu: Lübnan'da Hizbullah'ın bölge komutanlarından birini hedef aldık

İsrail ordusu basın ofisi, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde bir araca düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu sabah İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona'ya düzenlenen saldırıya karşılık Hiyam bölgesindeki Hizbullah'ın bölge komutanlarından birinin Nebatiye kentinde hava aracıyla hedef alındığı ifade edildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanının İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona ve Metula bölgelerine yönelik roket ve tanksavar füzeli saldırılarda rol aldığı savunuldu.

Hava aracıyla hedef alınan Hizbullah komutanının kimliği veya durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde sivil bir araca hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah ise bu saldırıda komutanlarından birinin hedef alındığına ilişkin haberler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Hizbullah, Kiryat Şmona'daki Celile Tümeni'nin (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) ve Biranit askeri mevzisi ile Radar mevzisi ve Metula yerleşim birimde bir evde konuşlanan askerlerin toplandığı noktanın güdümlü füze ve "uygun silahlarla" hedef alındığını bildirmişti.

İsrail ordusu, Kiryat Şmona'ya düzenlenen saldırıda 1'i ağır toplamda 3 askerin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 Emel Hareketi mensu