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Dünya
AA 17.11.2023 13:12

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı düzenlediği "hedefler" arasında Hizbullah'a ait altyapı, "silah depolama tesisinin" de bulunduğu aktarıldı.

Lübnan topraklarında "bir grubun" tespit edildiği ve hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı, atışların yapıldığı noktaların da vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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