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Dünya
AA 19.02.2024 10:02

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları sivil araç trafiğine kapattı

İsrail ordusunun bölgede tansiyonun yükselmesi nedeniyle Lübnan sınırına yakın yerlerdeki bazı yolların sivil araç trafiğine kapatılması talimatı verdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları sivil araç trafiğine kapattı

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınındaki bazı yolların sivil araç trafiğine kapatılması emri verdiği belirtildi.

İsrail ordusunun bu kararı Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında devam eden çatışmalar nedeniyle aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

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