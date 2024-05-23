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Dünya
AA 23.05.2024 11:10

İsrail ordusu, kuşattığı Avde Hastanesi'ndeki hastaları ve personeli tahliyeye zorluyor

İsrail ordusunun, 4 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde bulunan El-Avde Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerini ve hastaları hastaneyi terk etmeye zorladığı duyuruldu.

İsrail ordusu, kuşattığı Avde Hastanesi'ndeki hastaları ve personeli tahliyeye zorluyor
[Fotograf: AA]

Hastaneden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuşattığı hastanenin tahliye edilmesi çağrısına karşılık "hastanedeki 14 personel, 11 yaralı ve onların refakatçilerinin ambulans olmadan çıkmayı reddettiği" aktarıldı.

Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Saliha, dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sağlık personelinin giriş çıkışını engellediğini söylemişti.

Saliha, İsrail'in Avde Hastanesi'ni 4 gündür kuşatma altında tuttuğuna dikkati çekerek, İsrail ordusunun, ambulansların yaralıları hastaneye taşımasını engellediğini, hareket eden herkesi vurduğunu kaydetmişti.

Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunca kuşatılması ve hizmet dışı bırakılmasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren hastane kalmamıştı.

Hastane yönetimi, İsrail ordusunun hastaneye uyguladığı kuşatma nedeniyle sağlık personelinin hasta ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunamadığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 10 gün önce hala yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve çevre bölgelere yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak yeni bir kara saldırısı başlatmış, birçok bölge ve mahallenin boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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