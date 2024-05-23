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Dünya
TRT Haber 23.05.2024 13:12

Türk denizaltıları Yunan basınında: İleri teknolojileri sayesinde görünmezler

Yunan kamuoyunun gündeminde bir süredir Türk denizaltıları var. Türkiye’nin REİS sınıfı denizaltıları ve yerli-milli denizaltı üretimi Yunan basınının manşetlerinde yer aldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada Türk denizaltılarına atıfta bulundu.


REİS sınıfı denizaltılarla Türkiye’nin Ege’deki dengeleri bozması Yunan kamuoyunda bir süredir rahatsızlık yarattı.

Görünmez denizaltı vurgusu

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea konuyu manşetine taşıdı.

REİS sınıfı altı denizaltının ilki olan PİRİ REİS’in teslim edildiğini, 2027 yılına kadar Türk filosunun 14 denizaltıya ulaşacağını belirtti.

Haberde, düşük görünürlük teknolojisine sahip oldukları için “görünmez denizaltı” olarak tabir edildikleri vurgulandı.

Pentapostagma gazetesi ise “MİLDEN programı kapsamında Türklerin kendi denizaltılarını üretme planları yaptıklarını” yazdı.

“Türk denizaltılarının yapımını gören Yunanistan, bir sonraki adımı aramaya başladı” başlığını attı.
Türkiye’nin ayrıca AKYA adındaki ağır torpidolarını seri üretime soktuğu, hatta Pakistan’a ihraç ettiği de Yunan basınında yer aldı. 

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Denizaltı Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
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