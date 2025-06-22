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Dünya
AA 22.06.2025 23:53

İsrail ordusu, İran’ın batısı ve Tahran’a hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı

İsrail ordusu, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

İsrail ordusu, İran’ın batısı ve Tahran’a hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi.

Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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