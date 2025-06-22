Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.06.2025 22:42

Guterres, ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalamasının "tehlikeli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik saldırılarının Orta Doğu için "tehlikeli bir dönüm noktasına işaret ettiğini" belirtti.

Guterres, ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalamasının "tehlikeli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi

Guterres, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

"ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor." ifadesini kullanan Guterres, bölge halkının bir başka yıkım döngüsüne daha "dayanamayacağı" uyarısında bulundu.

Guterres, "Derhal ve kararlı bir şekilde, çatışmaları durdurmak ve İran nükleer programı hakkında ciddi, sürdürülebilir müzakerelere geri dönmek için harekete geçmeliyiz." dedi.

İsrail ile İran arasında yaşanan krizin başından beri, Orta Doğu'da gerginliğin artmasına sebep olan girişimleri "defalarca kınadığını" belirten BM Genel Sekreteri, hala taraflar arasında misillemelerin devam etmesinden şikayet etti.

Guterres, bölgedeki tehlikeli gidişi sonlandırmak için diplomasiyi işaret ederek, sivillerin korunması ve güvenli deniz trafiğinin garanti altına alınması gereğine değindi.

"Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması, uluslararası barış ve güvenliğin temel taşıdır." sözlerine yer veren Guterres, İran'ın buna "tam olarak saygı göstermesi" gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

ETİKETLER
Antonio Guterres ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
İran'ın bazı kentlerinde patlama sesi duyuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
İran'ın bazı kentlerinde patlama sesi duyuldu
23:30
Çin, ABD'nin saldırılarının BM Şartı ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti
23:11
İsrailli yetkili, İran'a saldırıları bu hafta bitirebileceklerini iddia etti
22:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye başsağlığı mesajı
23:22
Netanyahu: Hedeflerimize ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceğiz
22:07
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
FOTO FOKUS
İzmir sokakları çöp kokuyor
İzmir sokakları çöp kokuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ