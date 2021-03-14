Nablus kenti Gayrimeşru Yerleşime Karşı Direniş Halk Komitesi Koordinatörü Bilal İyd, Batı Şeria'nın Burin kentindeki Yahudi yerleşimcilerin, bir Filistinlinin inşa halindeki evine saldırdığını ve evin bir kısmını yıkıldığını söyledi.

Bilal İyd, "Yerleşimciler gelip saldırırken, bir süre sonra İsrail askerleri geldi ve Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle ateş etti. Ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. İsrail askerleri, yerleşimcilere karşı hiçbir şey yapmadı. Bölgedeki Cefat Ronin Yahudi yerleşimlerinden saldırılar her hafta perşembe, cuma, ve cumartesi günleri yoğunluk kazanıyor" dedi.

İyd, İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralanan Filistinli iki gencin, Nablus'taki Refidya Hastanesine kaldırıldığını ve birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.