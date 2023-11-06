Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2023 13:56

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye geçişi için bugün süreli koridor açılacak

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye geçişi için bugün süreli olarak koridor açılacağını öne sürdü.

İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye geçişi için bugün süreli koridor açılacak

Sözcü Adraee, X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, söz konusu koridorun bugün yerel saatle 10.00-14.00 arasında açık olacağını iddia etti.

Bölgenin kuzeyinden güneyine uzanan Selahaddin Caddesi'nin belirtilen saatlerde trafiğe açık olacağını kaydeden Adraee, Gazze kentindeki Filistinlilere güneye gitmeleri çağrısı yaptı.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyini tamamen kuşattıklarını açıklamıştı. Bölgede yaklaşık 400 bin Filistinli sivilin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu güney yolundaki konvoyları da vurmuştu

İsrail daha önce Gazze'nin kuzeyinden güneye gitmeye çalışan Filistinlileri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusunun 13 Ekim'de Gazze'nin güneyine geçmek isteyen Filistinlilerin oluşturduğu konvoyu vurması sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ayrıca, Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, 3 Kasım'da Gazze'nin kuzeyinden güneyine gitmek isteyen ve çoğunluğu çocuklardan oluşan konvoy İsrail güçlerince hedef alınmıştı. Gazze'nin kuzeyindeki Er-Reşid Caddesi üzerindeki saldırıda 14 sivil yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
AB'nin eski kıdemli Orta Doğu diplomatı Moran, İsrail'in saldırıları karşısında Avrupa'nın tavrını eleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Avustralya'da senatörler, hükümet Gazze'ye yönelik saldırıları kınamadığı için oturumu terk etti
13:53
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
13:59
AB'nin eski kıdemli Orta Doğu diplomatı Moran, İsrail'in saldırıları karşısında Avrupa'nın tavrını eleştirdi
13:57
Kars'ta terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon
13:40
Altun'dan Batı medyasına tepki: Tarih bu ikiyüzlülüğü affetmeyecek
13:28
Edirne’de 1 ton 662 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ