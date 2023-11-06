Husiler'in "Gazze" hamlesi: İsrail'i hedef alan Husiler ne yapabilir?

Yemen’deki İran destekli Husiler, geçtiğimiz hafta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığına yanıt olarak İsrail'e füze ve İHA gönderilmesinin arkasında kendilerinin olduğunu duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.

2014'ten bu yana Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler, Gazze Şeridi'ne yönelik "saldırı" sona erene kadar İsrail'e füze ve İHA fırlatmaya devam etme sözü de verdi.

Husi hükümetinin Başbakanı Abdülaziz bin Habtur da saldırıları doğrulayarak, “direniş ekseninin” bir parçası olduklarını duyurdu.

Yeni cephe: Husiler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kızıldeniz'de seyreden bir Amerikan destroyerinin, Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan 3 karadan karaya füzeyi ve çok sayıda insansız hava aracını İsrail'deki hedeflere ulaşmadan düşürdüğünü açıkladı.

İsrail’in Maariv gazetesine göre, Husilerin amacı yeni bir cephe açılmasını sağlamak ve Eilat kentini tehdit etmek.

ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan bir askeri kaynağa göre, ilk saldırı yağmuru Yemen kıyılarından yaklaşık 9 saat boyunca sürdürüldü.

Füzeler ve insansız hava araçları Kızıldeniz boyunca kuzeye doğru hareket etti ve yörüngeleri hedefin İsrail olduğuna dair "hiçbir şüphe bırakmadı". Bu saldırıların İsrail’in Gazze saldırılarına karşı cephenin genişlediğinin ilk işareti olduğu çokça konuşuldu.

Hatta Lübnan’daki Hizbullah ve Suriye’deki İran destekli milislerin kısa zamanda çatışmalara dahil olacağı iddia edildi ancak bugüne kadar İsrail için cephenin genişlediği söylenemez.

Peki Husiler ne yapabilir? Ellerinde neler var?

Husilerin füze ve İHA cephaneliği

İsrailli savaş muhabiri Or Heller'in haberine göre, kuzey Yemen'den fırlatılan ve İsrail'i hedef alan füzenin menzili 1.000 kilometreden fazla ve savaş başlığı yüzlerce kilogram ağırlığında. Bu da İsrail'i füzelerin hedefi kapsamına sokuyor.

İsrail Fisher Enstitüsü'ndeki Uzay ve İHA Araştırma Merkezi ile İran'ın füze programları uzmanı Tal İnbar'a göre, bilindiği kadarıyla Husilerin İsrail'i vurabilecek bir füzesi var.

Husilerin bundan bir ay önce Yemen'deki askeri geçit töreninde ortaya çıkardığı "Tayfun" füzesinin menzili 1.700 ila 1.800 kilometre arasında değişiyor.

İsrail İstihbarat ve Terörizm Bilgi Merkezi (ITIC), daha önce Husilerin 1.300-2.000 kilometre menzile sahip "Kudüs 2" ve "Kudüs 3" modellerinde etkili balistik füzelere sahip olduğunu ve İsrail'deki hedefleri etkili bir şekilde vurabildiğini belirtmişti.

Zira İsrail’in Eilat kenti Yemen’den 1.600 kilometre uzaklıkta.

Husilerin ayrıca etkili olabilecek ve İsrail'e ulaşabilecek dev bir insansız hava aracı cephaneliği de var. Bunlar arasında menzili 1.500-2.000 kilometre olan “Samad 3” ve 2.000'in üzerinde menzili olan “Samad 4” yer alıyor.

Waid olarak isimlendirilen İHA’nın ise menzili 2.000-2.200 km arasında değişiyor.

Ayrıca Husilerin elinde Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı İran üretimi Şahed 136 kamikaze İHA'sı da bulunuyor. Şahed 36’nın 2200 kilometreye kadar menzilinin olduğu iddia ediliyor.

İsrail nasıl karşı koyuyor?

İsrail, Husilerin füze ve İHA’larına iki şekilde karşı koyuyor.

Bunlardan birincisi, ilk Husi füzelerini de durduran Kızıldeniz’de konuşlu ABD Donanması destroyeri USS Carney.

USS Carney Gazze saldırılarının hemen başında önce Doğu Akdeniz'e gönderilen ve Husi füze saldırısından bir gün önce Kızıldeniz'e giden USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunun bir parçası.

Öte yandan İsrail ordusu da Husi cephesinin açıldığını açıkladıktan sonra Kızıldeniz’e savaş gemileri gönderdi.

İkinci yöntem ise, Husilerin balistik füzelerine karşı aktif hale getirilen Hava Savunma Sistemi Arrow 2.

İsrail ordusu, Yemen’den atılan bir balistik füzeyi Arrow 2 ile imha ettiklerini iddia etti.

Arrow 2 Hava Savunma Sistemi, yaklaşık 30 yıl önce üretilmeye başlanmış ve bugüne kadar sadece Suriye’den gönderilen Rus yapımı S-200 füzesine karşı kullanılmıştı.

2017’de gerçekleşen olayda İsrail jetlerine karşı fırlatılan S-200 füzesi havada imha edilmişti.

Öte yandan Husi füzesinin düşürülmesi, Arrow 2 için uzaktan atılan bir füzenin imhası anlamında bir ilki teşkil ediyor.

Ancak Husi füzelerini imha eden ilk ülke İsrail değil. Yemen’deki iç savaş sırasında yüzlerce Husi füzesi ve insansız hava aracı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hedeflerini vurdu ve petrol rafinerilerine ağır hasar verdi.

Suudi Arabistan ve BAE’nin verilerine göre, başta ABD yapımı Patriot Hava Savunma Sistemleriyle olmak üzere, 162 Husi balistik füzesi düşürüldü.

Diğer taraftan Wall Street Journal'daki bir habere göre, Husiler tarafından ateşlenen bir seyir füzesi Suudi Arabistan’a ait Patriot bataryası tarafından düşürüldü.

İsrail’in Husi İHA ve füzelerine karşı koyduğu diğer araç ise savaş uçakları. Yine İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Yemen’den fırlatılan İHA’lar Kızıldeniz üzerinden F-35 savaş uçakları tarafından vuruldu.

ABD’nin bölgeye gönderdiği ikinci uçak gemisi USS Eisenhower da beraberindeki gemilerle birlikte geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz’e geçti.