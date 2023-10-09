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Dünya
AA 09.10.2023 09:38

İsrail ordusu: Gazze'den sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar sürüyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşimlerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İsrail ordusu: Gazze'den sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar sürüyor

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail bölgelerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların sürdüğünü doğruladı.

Sözcülük, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne birkaç kilometre mesafede Beeri beldesinde gece boyunca 70-90 arası silahlı unsurla çatışmaya girdiğini, Filistinli silahlı grupların tamamının buradaki yerleşim yerine sızmayı başaramadığını ve çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nden 800-1000 arası Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içindeki 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiğini değerlendirdi.

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı noktada Filistinli silahlı gruplarla çatıştığı belirtildi.

Ayrıca, Gazze'den Beeri yerleşim yeri yakınlarına açılan bazı tüneller aracılığıyla Filistinli silahlı grupların sızma yaptığından şüphelenildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, dün Beeri dahil olmak üzere Gazze Şeridi çevresindeki 24 yerleşim biriminden İsraillilerin tahliye edildiğini ve bu tahliyelere devam edeceğini duyurmuştu.

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