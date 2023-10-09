Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2023 09:14

Yunanistan, İsrail'deki 81 vatandaşını tahliye etti

Yunanistan, İsrail'de bulunan 81 vatandaşını ülkeye getirdi.

Yunanistan, İsrail'deki 81 vatandaşını tahliye etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iki farklı tur ile İsrail'e giden 81 Yunan vatandaşı Yunanistan'a döndü.

İsrail'deki 68 kişinin tahliye edilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ETİKETLER
Yunanistan İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 436'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
Lüksemburg'da dünkü seçimlerin ardından 10 yıllık iktidarın değişmesi gündemde
10:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 493'e yükseldi
10:49
BM: Gazze'de yaklaşık 74 bin Filistinli okullarımıza sığındı
10:40
Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı
10:38
Gazze'den İsrail tarafına roket atışları üçüncü gününde de sürüyor
10:37
ABD: İsrail'in güvenliğine destek vermeye kararlıyız
Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu
Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu
FOTO FOKUS
Armut ağacına çıkan ayılar kameraya yansıdı
Armut ağacına çıkan ayılar kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ