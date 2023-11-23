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Dünya
AA 23.11.2023 10:23

İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istedi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istedi
[Fotograf: Reuters]

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesinde açıklamalarda bulunan Berş, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastaneye herhangi bir yardımın girmesine izin verilmediğini ifade etti.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Berş, İsrail ordusunun, "askeri operasyonlar" için Endonezya Hastanesine girmek istediğini ve 4 saat içinde hastanenin boşaltılması uyarısında bulunduğunu söyledi.

Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran Berş, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi.

Berş, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin hastaneye ateş açarak kendilerini hedef aldığını belirten Berş, hastane içinde yaralıları ellerinde ve omuzlarında taşıyabildiklerini anlattı.

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