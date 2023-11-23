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Dünya
AA 23.11.2023 09:59

Kuzey Kore, Güney Kore ile imzaladığı askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshetti

Kuzey Kore, Güney Kore ile 19 Eylül 2018'de imzaladığı askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshettiğini bildirdi.

Kuzey Kore, Güney Kore ile imzaladığı askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshetti
[Fotograf: AA]

Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ile imzalanan askeri gerilimi azaltma anlaşmasının feshedildiği belirtilerek, "Güney"in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında anlaşmanın birçok maddesini "hükümsüz kıldığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Anlaşmanın "müsvedde bir kağıttan farksız" duruma geldiği öne sürülen açıklamada, anlaşma sebebiyle sonlandırılan tüm askeri tedbirlerin tekrar uygulamaya konulacağı bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore ordusunun artık söz konusu anlaşmaya bağlı kalmayacağı kaydedilerek, iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisine daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni askeri teçhizatlar yerleştirileceği belirtildi.

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