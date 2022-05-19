İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun 11 Mayıs'ta Cenin Mülteci Kampı'nda düzenlediği "bir terörle mücadele operasyonu" sırasında çıkan çatışmada Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "çatışma durumu" nedeniyle İsrail Ordusu'na bağlı Ceza Soruşturması Birimi'nin ceza soruşturması açmadığı bilgisi verildi.

Soruşturmanın açılıp açılmayacağına "operasyonel incelemenin" tamamlanmasının ardından Askeri Savcılık tarafından karar verileceği aktarıldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen ordu kaynakları, işgal altındaki Batı Şeria'daki gibi çatışma durumunda birinin ölmesi halinde "doğrudan bir suç şüphesi bulunmuyorsa hemen bir ceza soruşturması açılmaması" yönündeki İsrail Yüksek Mahkemesi'nin emsal kararları doğrultusunda cezai soruşturma açılmadığını paylaştı.

Haaretz: "İsrail, ordu ve kamuoyu tepkisinden çekiniyor"

Haaretz gazetesi, İsrail ordusuna bağlı Ceza Soruşturması Birimi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin ceza soruşturması açmayı planlamadığını yazmıştı.

İsrail Ordusu Askeri Savcısı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin, İsrail askerlerinin yakınlardaki silahlı kişileri hedef aldığı, gazeteciyi görmediği ve "suç şüphesi bulunmadığı" için ceza soruşturması açmadığı ifade edilmişti.

Haberde, soruşturma açılmasıyla potansiyel şüpheli askerlerin askeri bir operasyon sırasındaki eylemlerinin sorgulanmasının, İsrail Ordusu ve kamuoyunda tepkiyle karşılanacak olmasının ordunun kovuşturmadan çekinme nedenlerinden biri olabileceğine dikkati çekilmişti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İsrail polisi, Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alarak Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine taşımak isteyenlere kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmiş, bu sırada tabutun yere düşmesi son anda önlenmişti. Söz konusu görüntüler uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Eski Şehir'de ve çevresinde cenazeye katılmak için toplanan gruplara karşı İsrail polisi, gün boyu güç kullanmıştı.