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Dünya
AA 23.05.2024 08:10

İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi

İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun 21 Mayıs sabahı başlattığı askeri saldırılarının ardından bu sabah Cenin kenti ve kampından tamamen çekildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, yüzlerce Filistinlinin, İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine ve mülklerine dönmeye başladığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e 21 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

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