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Dünya
AA 26.12.2023 09:40

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bölgeye çok sayıda askeri araç ve buldozerle baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir binanın çevresini kuşatarak içinde bulunan bir daireyi "Energa" füzesiyle bombaladı.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
[Fotograf: AA]

Kampta Filistinlilere ait mülkleri yıkan İsrail güçleri, sokaklara ve altyapıya da zarar verdi.

İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıkarken, Nur Şems Mülteci Kampı'nın birçok mahallesinde patlama sesleri duyuldu.

FHKC yöneticisi gözaltına alındı

Öte yandan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar, Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki evine düzenlenen baskınla İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Cerrar, İsrail güçleri tarafından daha önce de defalarca gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gelişmelere ilişkin İsrail makamlarından ise resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na sık sık baskınlar düzenleyerek yolları tahrip ediyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgelerde meydanları ve anıtları da hiçbir neden göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

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