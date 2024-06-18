İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskın ve gözaltılarını sürdürüyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri, Kalkilya'da Filistinli bir genç ile bir kadını gözaltına aldı.

Ramallah'a düzenlediği baskında 5 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, bir süre sonra kentten çekildi.

İsrail ordusunun baskın düzenlediği El Halil sokaklarında ise askeri araçlar konuşlandırıldı.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde de Batı Şeria'nın Nablus ve Eriha kentlerine baskınlar düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.