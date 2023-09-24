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Dünya
AA 24.09.2023 11:39

İsrail ordusu Batı Şeria'da üniversiteye baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da üniversiteye baskın düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birzeit Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusundan kalabalık bir birlik, şafak vakti üniversite kampüsüne baskın düzenledi, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı ve üniversitenin mülküne zarar verdi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun kampüse düzenlediği baskın ve gözaltların kınandığı açıklamada, söz konusu baskının üniversitelerin ve eğitim kurumlarının kutsallığının yanı sıra tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri ihlal ettiği vurgulandı.

Görgü tanıkları, baskın sırasında üniversite çevresinde 20'ye yakın İsrail askeri aracı bulunduğunu aktardı.

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında da 2 Filistinli öldürülmüş, bir İsrail askeri ise yaralanmıştı.

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