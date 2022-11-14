Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait 3 evi yıktı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin El-Minya kasabasında Filistinlilere ait 3 evi yıktı.
İş makineleriyle yıktırılan 3 evde toplam 6 daire bulunuyordu.
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.
Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin Ekim 2021'de yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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