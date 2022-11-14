İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Ranana kentinde bulunan bir kavşakta meydana gelen olayda, İsrail askeri "saldırgan olduğundan şüphelendiği" İsrailli bir adamı vurdu.

Ağır yaralanan 40 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede öldü.

Yaklaşık 50 yaşlarındaki bir başka erkek de bacağına isabet eden şarapnel nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

"Saldırı olasılığına dair herhangi bir şüphenin kalmadığı" ve polisin olay yerinde incelemelerde bulunduğu açıklandı.

Yediot Ahronot gazetesi de öldürülen kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu ve olay sırasında elinde bıçak bulunduğunu aktardı.