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Dünya
AA 09.04.2023 12:46

İsrail, Mossad'ın hükümet karşıtı gösterilere karıştığına dair iddiaları yalanladı

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın, aşırı sağcı Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargı reformuna" tepki gösterilerine karıştığı yönünde, ABD basınında çıkan haberlerin, gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

İsrail, Mossad'ın hükümet karşıtı gösterilere karıştığına dair iddiaları yalanladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın ofisi, Mossad adına yayımladığı açıklamada, ABD gazetelerinde çıkan haberler tümüyle yalanlandı.

Mossad ve yetkililerinin, gösterilere destek vermediği ve servis çalışanlarını hükümet karşıtı gösterilere katılmaya teşvik etmediği savunulan açıklamada, Mossad'ın genel olarak siyasi protesto veya politik etkinlikler karşıtı eylemlere destek vermediği vurgulandı.

Açıklamada, "Mossad ve halihazırdaki yetkililerin gösteriler konusuna hiçbir yaklaşımı olmadı. Mossad ve yetkilileri, servisin kurulduğu günden beri devletin değerleri karşısında vefalı olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli bazı gazetelerde yayımlanan haberlerde, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızdırılan "gizli" belgelerde, "Mossad'ın üst düzey yetkililerinin, servis çalışanları ve vatandaşları hükümet karşıtı gösterilere katılmaya teşvik ettiği" bilgisinin aktarıldığı öne sürülmüştü.

Erteleme kararına rağmen gösteriler 14. haftada devam etti

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu. Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclis'e getireceğini ifade etmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı cumartesi akşamları ülke genelinde kitlesel gösteriler yapan İsrailliler, eylemlerin 14. haftasında da sokaklara çıkmıştı.

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