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Dünya
AA 09.04.2023 10:41

ABD'den Tayvan çevresinde askeri tatbikat yapan Çin'e itidal çağrısı

ABD, Tayvan Adası'nın çevresinde askeri tatbikatlarını artıran Çin'e itidal çağrısı yaptı.

ABD'den Tayvan çevresinde askeri tatbikat yapan Çin'e itidal çağrısı
[Fotograf: AP]

BBC'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretleri sonrası Çin’in Tayvan Adası'nın çevresinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikat başlatmasının ardından Pekin’in Ada çevresindeki hareketlerinin "yakından izlendiğini" belirtti.

Üst düzey yetkili, ABD’nin Çin'e “sürekli statükonun korunması ve itidal çağrısı" yaptığını, bunun yanı sıra "barış ve istikrarı sağlamak ve ulusal güvenlik taahhütlerini yerine getirmek için yeterli kaynak ve kabiliyete sahip olduğunu” vurguladı.

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı, dün Ada çevresinde "Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikat başlatıldığını ve bu tatbikatla "Çin silahlı kuvvetlerinin eş zamanlı olarak adayı çevreleyip her yönden baskı altına alarak deniz, hava ve enformasyon kontrolünü ele geçirmeyi amaçladığını" bildirmişti.

Tsai'nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, ABD'ye gayriresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık yapan iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

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