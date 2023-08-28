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Dünya
AA 28.08.2023 18:37

İsrail Maliye Bakanı, ikiyüzlü ABD’nin İsrail’e “ahlak dersi veremeyeceğini” söyledi

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Afganistan ve Irak işgallerinde “ikiyüzlülük” ile suçladığı ABD yönetiminin “ahlak ve insan hakları konusunda İsrail’e ders veremeyeceğini” savundu.

İsrail Maliye Bakanı, ikiyüzlü ABD’nin İsrail’e “ahlak dersi veremeyeceğini” söyledi

İsrailli Bakan, Washington yönetiminin, Filistinlilere yönelik ihlaller konusunda İsrail hükümetine yönelttiği eleştirilere ilişkin İsrail Ordu Radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, konuşmasında, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerine karşı ABD yönetiminin yaptığı kınama açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

ABD’nin Afganistan ve Irak işgallerindeki ihlallerine işaret eden Smotrich, “Dünyada bize saldıran herkes ikiyüzlüdür” dedi.

Smotrich, “Amerikalılara ve onların Afganistan ve Irak'ta neler yaptıklarına girmeyeceğim. Bize ahlak veya insan hakları konusunda ders veremezler. Bu görmezden gelinemeyecek bir ikiyüzlülüktür” ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan’la normalleşmek için Filistinlilere taviz vermeyeceğiz”

Öte yandan Smotrich, ABD arabuluculuğundaki İsrail-Suudi Arabistan normalleşme müzakereleriyle ilgili de konuştu.

Smotrich, İsrail-Suudi Arabistan “anlaşmasının bir parçası olarak Filistinlilere yönelik hiçbir tavizi kabul etmeyeceklerini” savundu.

ABD yönetiminin, İsrail'in gelecekte Suudi Arabistan'la normalleşme anlaşması için Filistinliler lehine ciddi tavizler vermesi gerektiğini İsrailli yetkililere ilettiği öne sürülmüştü.

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonu oluşturan ortaklardan biri ve İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki politikalarında belirleyici rolü bulunuyor.

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, 24 Ağustos’ta İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu savunmuştu.

Ben-Gvir'in ifadelerine sosyal medyada gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterirken, ABD ve Avrupa Birliği’nden de kınama açıklamaları gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ben-Gvir'in ifadelerini, "kışkırtıcı" olduğu ve "ırkçı söylemlere benzediğini" belirterek kınamıştı.

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