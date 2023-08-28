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Dünya
TRT Haber 28.08.2023 16:25

İngiltere’de 20 bin demir yolu çalışanı greve gitti

İngiltere’de demir yolu işçileri yine grevde. Ülke genelinde yaklaşık 20 bin demir yolu çalışanı greve gitti. Almanya'da, demir yolu sendikası şimdilik greve gitme kararından vazgeçti. Ücret pazarlığında son söz hakem heyetinde.

İngiltere’de 20 bin demir yolu çalışanı greve gitti

İngiltere'de demir yolu çalışanları iki yıldır zaman zaman greve gidiyor. Çalışanlar yine grevde.

Greve ülkedeki trenleri işleten 14 şirketten yaklaşık 20 bin çalışan katılıyor.

Demir yolu sendikası, yeni ücret anlaşmasına varılıncaya kadar grevlerin devam edeceğini açıkladı.

Demir yolu çalışanlarının "adil ve makul" maaş teklifleri aldığını öne süren Ulaştırma Bakanlığı, sendika liderleri ile üyeleri süreci çıkmaza sürüklemekle suçluyor.

Bakanlık ayrıca; grev tarihlerinin kasıtlı olarak spor etkinlikleri, festivaller ile yaz tatillerine denk getirildiğini öne sürüyor.

Sendika ise, hükümetin anlaşmazlığı çözme konusunda ciddi olmadığı görüşünde.

Grev süresince normal tren seferlerinin yaklaşık yarısı yapılırken, bazı bölgelerde seferler daha erken saatte sona eriyor.

Almanya'daki demir yolu çalışanları ise şimdilik greve gitmiyor. Sendika üyelerinin yüzde 75'i süresiz greve gitmekten vazgeçti.

Böylece sendika ile Almanya'nın demir yolu şirketi arasındaki ücret pazarlığında son sözü hakem heyetinin söylemesi karara bağlandı.
 

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