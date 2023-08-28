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Dünya
AA 28.08.2023 15:20

BAE: BRICS'e katılmamız Batı ülkeleri ile ilişkilerimize zarar vermeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, ülkesinin BRICS'e katılmasının Batı ülkeleriyle ilişkilerine zarar vermeyeceğini söyledi.

BAE: BRICS'e katılmamız Batı ülkeleri ile ilişkilerimize zarar vermeyecek

Merri, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin BRICS'e üyeliği ile ticareti geliştirmeyi umduğunu ve BRICS'in kurduğu Yeni Kalkınma Bankasına (NPD) daha fazla sermaye tahsis etmeyi planladığını belirtti.

BAE'nin BRICS'e katılımının Batı ülkeleriyle ilişkilerine zarar vermeyeceğini savunan Merri, "BRICS'e üyelik ABD aleyhine bir eksen teşkil etmeyecek. BRICS'e katılım BAE'nin dünyaya sunduğu çoğulculuğun desteklenmesine de katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Güney ülkelerine odaklandıklarına işaret eden Merri, "Yapacağımız çok büyük bir iş var ve Batı'ya da odaklanacağız. Biz barış ve refah istiyoruz. Bununla birlikte ekonomi ve ticaret geliyor. Küresel güneye gitmek şu anda odaklandığımız en önemli konu." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa 24 Ağustos'ta, ülkesinde düzenlenen BRICS zirvesinde İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Etiyopya ve Arjantin'i 2024 başlarında uluslararası topluluğa (BRICS'e) katılmaya davet etmişti.

Johannesburg'daki zirve öncesi 40'tan fazla ülke BRICS'e katılmakla ilgilendiğini açıklarken, 23 ülke resmi olarak katılım başvurusunda bulunmuştu.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlası halihazırda BRICS ülkelerinde yaşıyor. 2000’lerin başında BRICS ülkeleri küresel ekonomik üretimin (GSYH) yüzde 7,7'sini oluştururken, bu oran son dönemde yüzde 25’ten fazla. Yeni eklenecek üyelerle organizasyonun etkisinin artacağı ve söz konusu oranın yaklaşık yüzde 30’a çıkacağı hesaplanıyor.

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